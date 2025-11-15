年齢を重ねるにつれ、片付けのスタイルも変化していくもの。「無理をしなくても家を整えられるのには理由があります」というのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で暮らしや生き方のヒントを発信しているライフさん。今回は、ライフさんが実践する「無理ない片付け」習慣5選を紹介してくれました。

暮らしを軽くする“整え方”の知恵

シニアになると、若い頃のように一気に家を片付けるのが大変になりました。しかし、工夫次第で無理なく整えて、毎日を気持ちよく過ごすことができます。

【写真】「床にものを置かない」を徹底したリビング

大切なのは「がんばること」ではなく、「続けられること」。

年齢に合ったペースで心地よく暮らす私の片付け習慣をご紹介します。

1：「とりあえず置く」をやめる

片付かない原因は、「あとでやろう」と“とりあえず置く”ことにあります。

年齢を重ねると、立ったりしゃがんだりもひと仕事。だからこそ、作業を終えたその瞬間に「戻すか、しまうか」を決めるのが大事です。

小さな手間をその場ですませることで、後がとてもラクになります。

2：ものの定位置を決めておく

片付け上手な人は、ものを使ったあと「戻す場所」を決めています。

ものの置き場を探す手間をなくすことは、暮らしのストレスを減らす第一歩。

シニア世代にとっても、動線が短くなるのは大きな助けです。ものの置き場所が決まっていることは、片付けをラクにできるという安心感にもつながります。

3：「床にものを置かない」を徹底する

床に物を置くと、掃除がしにくくなり、シニアになるとつまずきの原因にもなってしまいます。

年齢を重ねた今だからこそ、安全と清潔の両方を大切にしたいもの。床がすっきりしていると、視界も広がり、心も軽くなります。

暮らしの安全と心地よさは、足元から生まれると思います。

4：ものを増やす前に、「置き場」を考える

新しいものを迎える前に、「どこに置けるか」を考えるようにしています。

スペースに余裕があれば、気持ちにも余白が生まれます。あらかじめ置き場を決めておくと、あとで片付けに悩むこともありません。

収納場所が確保できないものは、今は見送る。そんな小さな判断が、暮らしを整えることにつながると思います。

5：整える時間を“5分だけ”でも確保する

片付けは、一気にやるより「こまめに」が続く秘訣だと実感しています。朝の身支度の前に、夜テレビを見ながら。そんな「5分」の積み重ねが大切。

短い時間でも、整える習慣がつくと部屋が乱れにくくなります。無理なく続くペースこそ、シニア世代の片付けの味方だと思います。

無理をしない暮らしが、心地よい家づくりに

家を整えることは、若い頃のように「一気に片付ける」ことではなくなってきました。

今の自分のペースを大切にしながら、少しずつ整えていく。そんな暮らし方が、これからの毎日を心地よくしてくれるように思います。

“やらなきゃ”よりも、“できる範囲で”を合言葉に。小さな習慣を重ねていくうちに、気づけば家にも心にも、少しずつ明るさが戻ってくるのを感じます。

みなさんの今日の5分が、明日のすっきりにつながりますように。