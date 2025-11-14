日本各地で増え続け、問題となっている「空き家」。放置すれば朽ちていくばかりですが、リフォームによって新しい命を吹き込むことができます。YouTubeチャンネル「ひとりでできるマンDIY」では、購入した築古の空き家を、たった一人でリフォーム作業をこなして改装し、商品化する過程が公開されています。今回紹介するのは、45万円で購入した物件を再生するシリーズの第25弾。荒れ果てたキッチンが生まれ変わる様子を見てみまし