11月12日から行方が分からなくなっていた阿南市の漁船が13日の夜、高知県沖で発見されました。ただ、船内に船長の姿はなく、海上保安部などが、引き続き捜索にあっています。阿南市 福村漁協の漁船「大日丸」は、12日から行方が分からなくなっていましたが、徳島海上保安部によりますと、13日の夜8時40分頃、捜索中の巡視船が、高知県東洋町の甲浦港から南東に6.5キロの海上で発見しました。しかし、船内に船長の男性88歳はいなか