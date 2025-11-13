球団発表ドジャースは12日（日本時間13日）、ベン・ロートベット捕手がウェーバーを経てレッズに移籍すると発表した。トニー・ゴンソリン投手を40人枠から外すアウトライトの措置を取り、フリーエージェント（FA）となった。28歳のロートベットは7月末のトレードでレイズから加入。移籍後は18試合出場で打率.224、1本塁打、4打点。正捕手ウィル・スミスが負傷した9月に存在感を発揮した。今季は2球団で計44試合出場して打率.15