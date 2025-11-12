11月11日に鳴門市撫養町の道路上で、コウノトリ1羽が死んでいるのが見つかりました。県によりますと、11日の午後1時40分ごろ、通行人から「コウノトリが1羽ひかれている」と、110番通報がありました。その後、県職員らが確認したところ、死んだコウノトリは2021年に兵庫県豊岡市で生まれたメスであることがわかりました。死因は事故によるものとみられています。