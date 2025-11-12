徳島市の看護学校で11月12日、中学生に看護師の仕事の魅力を知ってもらおうと、体験学習が行われました。この体験学習は、県立総合看護学校が行ったもので、看護学生体験を通し、中学生の将来の職業選択に役立ててもらおうと開かれました。参加したのは、加茂名中学校の1年生32人です。生徒たちは、最初に看護師から仕事について説明を受けた後、グループごとに分かれ看護学生と交流しました。この後の看護学生体験では、実