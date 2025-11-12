警察庁が発表した「令和5年における行方不明者の状況」によると、全国の行方不明者は9万144人。単純計算すると、日本の人口の約1200人に1人が毎年失踪していることになります。そう聞くと、自分の身近なところにも失踪者がいるかもしれないと感じる人も多いでしょう。今回ご紹介する『ルポ失踪 逃げた人間はどのような人生を送っているのか？』は、ルポライターの松本祐貴さんが失踪者と残された家族に取材し、「なぜその人は