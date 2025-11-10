県内ではきょうもクマの目撃や痕跡の確認が相次ぎました。けさ、砺波市では住宅の納屋に潜んでいたクマ1頭が緊急銃猟により駆除されました。県内で緊急銃猟によるクマの駆除は3例目で、砺波市では初めてです。吉本康祐記者「成獣のクマは、住宅の庭に侵入した後、こちらの納屋に潜んでいたということです」砺波市によりますと、きょう午前6時15分ごろ、砺波市庄川町古上野でクマが目撃され、猟友会や市の職員らが現地をパトロ}