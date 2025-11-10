県内ではきょうもクマの目撃や痕跡の確認が相次ぎました。けさ、砺波市では住宅の納屋に潜んでいたクマ1頭が緊急銃猟により駆除されました。県内で緊急銃猟によるクマの駆除は3例目で、砺波市では初めてです。



吉本康祐記者

「成獣のクマは、住宅の庭に侵入した後、こちらの納屋に潜んでいたということです」



砺波市によりますと、きょう午前6時15分ごろ、砺波市庄川町古上野でクマが目撃され、猟友会や市の職員らが現地をパトロールしました。





緊急銃猟が実施された家の人「娘2人が2階に上がって『あっいた』と見つけて110番した。（警察から）家に鍵かけて出ないで2階に上がってくださいと連絡があった」男性の娘が午前7時20分ごろ「庭にクマがいる」と警察に通報。猟友会などが捜索したところ納屋に潜んでいる1頭を確認したということです。午前8時ごろ周辺の安全確認など条件が整ったとして夏野市長が緊急銃猟の許可を出しました。「発砲音 2発」午前8時35分ごろ猟友会が2発を発砲しクマを駆除しました。クマは成獣のメスで体長1メートル30センチ。体重はおよそ70キロでした。緊急銃猟が実施された家の人「この窓から撃たれた。じっとしていた。（納屋には）１時間近く」現場は、田んぼが広がる平野部に住宅が点在する散居村で、およそ５００メートル先には国道１５６号があります。今月３日にも、今回の現場からおよそ３００メートル離れた住宅近くでクマが目撃されていました。緊急銃猟が実施された家の人「まさかうちに来ないよねと。でも、カキがたくさんなっているので、カキをどうすると言っていた矢先だった」砺波市によりますと、クマの出没や緊急銃猟によるけが人はいないということです。県内で緊急銃猟によるクマの駆除は３例目で砺波市では初めてです。このほかきょうは、富山市八尾町水谷や立山町野町などでもクマのフンやカキの木の爪痕が確認されました。