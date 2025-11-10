任期満了に伴う藍住町長選挙は11月9日に投開票が行われ、現職の髙橋英夫さんが3回目の当選を果たしました。「バンザイ」4年前と同じ顔合わせの一騎打ちとなった今回の藍住町長選挙は、接戦となりましたが、現職の髙橋英夫さんが5904票を獲得。新人で元町教育委員の三輪浩美さんを248票差でかわして、3回目の当選を果たしました。（3選を果たした髙橋英夫さん）「人口は減少していく、少子高齢化も進んでいく中で