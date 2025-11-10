沖縄でゾンビのように路上を徘徊する若者が大量発生している。裏にいるのは台湾黒社会。凶悪マフィアによる薬物汚染が日本に迫っている――。台湾マフィア幹部が取材に応じたパソコンのオンライン画面上に現れた短髪痩身の男性。同席する通訳を介して記者が挨拶をすると、男性は「你好（台湾語のこんにちは）」とにこやかに返した。笑顔ではあるが、その眼光は鋭い。「これは、うちの組織が台湾国内で製造している『ゾンビタ