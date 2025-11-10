WS連覇後にベッツ自宅でパーティー米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズを制し、2年連続世界一に輝いた。ムーキー・ベッツ内野手の豪邸ではパーティーが開かれ、踊るチームメートの姿が目撃されていたが、佐々木朗希投手も参加していたことが判明。米ファンからは歓喜の声が上がった。WS連覇を祝し、ベッツの豪邸で開かれたパーティー。フリーマンやカーショーがダンスする姿が話題となっていたが、佐