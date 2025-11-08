◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック第３日（８日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、ツアー２１勝の鈴木愛（セールスフォース）は６バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７０で回り、通算１１アンダーに伸ばした。首位と４打差の５位で最終日に臨む。３１歳のベテランが、朝から思わぬハプニングに見舞われた。「スタート時間を間違えて、４０分くらい遅く来ちゃっ