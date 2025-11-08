ボートレース宮島のＧ?「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯宮島プリンセスカップ」は８日、予選最終日となる４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。小野生奈（３７＝福岡）は４日目３Ｒでは３コースからトップスタートを決めてまくり快勝。１０Ｒも４コースからまくって白星奪取。予選最終日を連勝で締めくくり、７戦３勝オール３連対として首位の座をがっちりと固めた。舟足に関しても「乗り心地がズレたら