旅行の荷物を見直し、無理なく軽量化するアイデアを紹介します。夫婦共働きで、もたない暮らしをしている村上はなさん（31歳）のケースです。ここでは、3泊4日の国内旅行の荷物が「夫婦でキャリーケース1つ分」とコンパクトに収まる、パッキングの工夫について語ります。旅行の荷物を減らして感じたメリット20代の頃はひとり旅が趣味だった私。旅行のたびに「荷物が多いと疲れるな」と感じていました。それもあり、ミニマリストに