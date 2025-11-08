スペイン1部レアル・ソシエダで4年目を迎えた日本代表MF久保建英。9月の代表戦で足首を痛めると、10月に違和感が再発し、その後はソシエダで3試合で欠場することになった。1日のアスレティック・ビルバオ戦で復帰を果たした久保は、7日のエルチェ戦に先発出場。右ウィングとして起用されると、後半19分までプレーした。試合はホームのエルチェが後半12分に先制するも、ソシエダは敗戦濃厚だった後半44分にPKで追いつき、1-1の引き