ドジャースのマックス・マンシー内野手（３５）がワールドシリーズで最も印象深いシーンに山本由伸のブルペン志願を上げている。ポッドキャスト「ファウルテリトリー」に出演したマンシーは「１００球投げて、翌日また４０球投げるのは僕にとっては信じられなかった。ヨシが勝利のために体を張ったことに関しては言葉で表現するのが難しい」とフル回転でＭＶＰに輝いた山本の鉄腕と?男気?をたたえている。ブルワーズとのリーグ