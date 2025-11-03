【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２日放送の米ＣＢＳニュースのインタビューで、中国の習近平（シージンピン）国家主席が台湾への軍事侵攻を行った場合に米軍に台湾防衛を命じるかと問われ、「そのような事態が起きれば明らかになる。習氏は『答え』を知っている」と述べ、中国側をけん制した。トランプ氏は、習氏とその周辺がトランプ氏の在任中に行動を起こさないと公言していると主張。１０月３０日に韓国・