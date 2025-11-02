ºòÇ¯¤Ï¡Ö50-50¡×Ã£À®¢ªº£Ç¯¤ÏÆóÅáÎ®Éü³è¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼4 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢º£À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¤Æ3²óÅÓÃæ5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï2°ÂÂÇ3½ÐÎÝ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾å½é¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤¬Ç»¸ü»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£