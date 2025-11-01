徳島の秋を彩る祭典「ふるさとカーニバル阿波の狸まつり」が1日から始まり、会場は多くの人で賑わいました。48回目を迎えた「ふるさとカーニバル阿波の狸まつり」。徳島市の藍場浜公園では午前10時からのオープニングセレモニーのあと阿波踊り連「徳島学生合同連」が踊りこみ、若さ溢れる演舞を披露しました。会場には市町村の特産品を販売するブースや企業ブースなどが立ち並び、朝から大勢