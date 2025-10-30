中国の習近平国家主席は10月30日、韓国の釜山（プサン）でトランプ米大統領と会談しました。会談時間は約1時間40分でした。 習主席は、「中米関係はわれわれ共同のリーダーシップの下、全体的に安定を保っている。中米両国は国情が異なることから、意見の相違は避けられず、世界の二大経済大国として、時に摩擦が起きるのは普通のことだ。荒波と課題に直面し、両国首脳はかじ取り役として、しっかりと方向性を把握し、大局を掌握し