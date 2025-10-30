『ウマ娘 プリティーダービー』に登場するウマ娘をイメージした腕時計「ウマ娘 プリティーダービー オリジナルウオッチ 第4弾」が、PREMICOオンラインショップで販売開始された。 ＞＞＞ウマ娘オリジナルウォッチをチェック！（写真20点）『ウマ娘 プリティーダービー』はCygamesが2016年に発表したクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぎ、ウマの耳と尻尾を持つ『ウマ娘』と呼ばれる少女たちが、仲間