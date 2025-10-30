ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 高市首相が「女の目」に？倉田真由美氏が「勝手な解釈」に私見綴る 漫画家 倉田真由美 高市早苗 ドナルド・トランプ 時事ニュース デイリースポーツ 高市首相が「女の目」に？倉田真由美氏が「勝手な解釈」に私見綴る 2025年10月30日 6時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相が首脳会談などでトランプ大統領との親密な関係を印象づけた件 高市氏の目つきを「女の目」などとする「勝手な解釈」に倉田真由美氏が言及 「『そう見える』と決めつけるのは侮辱的な感じがする」とXに記した ◆「勝手な解釈」への倉田真由美氏の私見トランプ大統領に対する高市総理や片山氏の目つきや顔つきを、｢うっとり｣とか｢女の目｣という勝手な解釈をするのはいかがなものか。本人の内心など分からないのに、｢そう見える｣と決めつけるのは侮辱的な感じがする。— 倉田真由美 (@kuratamagohan) October 29, 2025 記事を読む おすすめ記事 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「マナーとして大丈夫なのか」と心配の声も…佳子さま“脱帽ファッション”に込められた「姉の眞子さんから受け継ぐ」日本の伝統文化への思い 2025年10月30日 7時15分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「誰にモノ言ってる」積丹町町議がクマ猟友会にパワハラ発言か、“出動拒否”で町民を危険に晒した責任 2025年10月29日 16時0分 解体現場から乳児遺体、渋谷 ホルマリン漬けか、病院跡の情報 2025年10月29日 21時16分