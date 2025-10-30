トランプ大統領に対する高市総理や片山氏の目つきや顔つきを、｢うっとり｣とか｢女の目｣という勝手な解釈をするのはいかがなものか。本人の内心など分からないのに、｢そう見える｣と決めつけるのは侮辱的な感じがする。