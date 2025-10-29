天然とんこつラーメン専門店「一蘭」を運営する一蘭（福岡市）が、新カップ麺「一蘭とんこつ釜だれ」を10月30日から数量限定で順次、発売します。【写真】“本家”「とんこつ釜だれ」もおいしそう！カップ麺の完成ビジュアルも見る！同商品は、天神西通り店の限定の味「釜だれとんこつ」をカップ麺化。「釜煮こみ焼豚」の煮汁から生まれたタレをもとに、スープ職人が幾度もの試作を重ね、「一蘭とんこつ釜だれ」のために完成