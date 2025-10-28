メタプラネットは後場に上げ幅を拡大した。同社は２８日、自社株の取得枠を設定したと発表。株式の需給インパクトを期待した買いが集まっている。取得総数１億５０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１３．１３％）、取得総額７５０億円を上限とし、期間は１０月２９日から来年１０月２８日まで。同時に公表した資本配分方針の一環として設定する。 同社が策定した資本配分方針は、３点の基本原則を基軸とする。１