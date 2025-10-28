メタプラネット<3350.T>は後場に上げ幅を拡大した。同社は２８日、自社株の取得枠を設定したと発表。株式の需給インパクトを期待した買いが集まっている。取得総数１億５０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１３．１３％）、取得総額７５０億円を上限とし、期間は１０月２９日から来年１０月２８日まで。同時に公表した資本配分方針の一環として設定する。



同社が策定した資本配分方針は、３点の基本原則を基軸とする。１点目はビットコイン（ＢＴＣ）イールド（１株当たりＢＴＣ保有量の増加率）の最大化を図るために永久型優先株式の活用を積極的に進め、ＢＴＣ建ての長期的な株主価値の向上の実現を目指すこと、２点目は企業価値を保有するＢＴＣの時価純資産で割った倍率であるｍＮＡＶが１倍を下回る水準では株式発行による資金調達は原則実施しないこと、３点目はｍＮＡＶが１倍を下回る局面ではＢＴＣイールドの最大化を図るため、自社株取得を適切に執行すること。これらをもとに、中長期的な企業価値の最大化につなげる。自社株取得の財源には、手元資金や優先株式による資金調達、随時借り入れが可能なクレジット・ファシリティ、ＢＴＣインカム事業による収益などの活用を想定。今回の決定にあたり、同社はカストディアンとの間で上限５億ドル（約７６４億円相当）のクレジット・ファシリティ契約を締結する。



出所：MINKABU PRESS