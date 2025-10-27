ロッテの秋季練習が27日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。11月15日と16日に開催される『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国』の日本代表に選出された種市篤暉が、ライブBPに登板し、上田希由翔に16球、友杉篤輝に10球、合計26球投げた。種市の球を受けた寺地隆成は「球の強さ自体は全然変わっていないですし、球のキレもあまり変わらず良かったと思います」と評価。この日はストレート、フォーク、スライダーを投