サンフレッチェ広島は25日、J1リーグ第35節で横浜F・マリノスと対戦し、0-3で敗戦した。逆転での優勝を目指す広島にとってなんとしても勝ち点3が必要な試合だったが、悔しい結果に。広島は90分を通してボールを保持していたものの、マリノスのハイプレスとコンパクトなブロックを前に苦戦し、多くの決定機を作り出せなかった。後半から中野就斗や中村草太などを投入し、多くの攻撃のカードを切った広島。69分には中村が一度ネット