トロントでの英雄がロサンゼルスでは強烈な敵意の的にドジャースは24日（日本時間24日）から開幕するワールドシリーズでブルージェイズとの頂上決戦を迎える。ブルージェイズのジョージ・スプリンガー外野手は、アストロズのサイン盗み問題が発覚した2017年のワールドシリーズでMVPを獲得した因縁の相手で、米メディアは「ブーイングなしでは済まなそうだ」と報じている。2017年のワールドシリーズではドジャースとアストロズ