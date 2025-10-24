２４日（日本時間２５日）に開幕するワールドシリーズ（ＷＳ）で、２連覇を狙うドジャースの大谷翔平投手（３１）は２３日（同２４日）の前日会見に出席。「チームの絆にみんな自信を持っている。試合の中で表現できたらいい」とブルージェイズ戦への意気込みを語った。そんな二刀流に「ＷＢＣ、私たちは対戦しました。そして、今年のカンザスシティーではなぜ私にそんなに激しく投げるのですか？」と個人的な質問をぶつけた男