米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムは２２日、荷物の配達員向けにＡＩ（人工知能）を搭載したメガネ型端末「スマートグラス」を導入すると発表した。カメラやＡＩで周囲の状況を把握し、地図など必要な情報をメガネ型端末に表示する仕組み。米国で展開を始め、日本での導入時期は未定としている。発表によると、アマゾンのスマートグラスは配達員が駐車すると自動で起動し、配送先の情報などを映し出す。荷物のバーコード