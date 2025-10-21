裁判所から禁止されているにも関わらず、元妻に電話やSNSでメッセージを送信したとして、警察は10月21日、徳島板野署の警察官の男をDV防止法違反の疑いで逮捕しました。DV防止法違反の疑いで逮捕されたのは、徳島板野警察署の巡査部長の男47歳です。警察によりますと、容疑者の男は2024年11月、裁判所から、元妻に対し緊急でやむを得ない場合を除き、電話をかけるなどの行為を禁止する、保護命令を受けていました。しかし9月