大手保険会社が10月21日、オリンピック金メダリストの松友美佐紀選手をプレゼンターとして招待し、母校の徳島中学校にバドミントン用具を贈呈しました。明治安田は2024年度から、日本バドミントン協会の「未来世代応援パートナー」として、未来を担うジュニア世代の育成を行っています。その取り組みの一環として21日、リオデジャネイロオリンピックで金メダルを獲得した県出身のバドミントン選手、松友美佐紀さ