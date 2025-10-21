任天堂の『ポケモン』をモチーフにした雅で愛らしい京菓子が登場♪七條甘春堂「ポケモン京菓子」はいかが？☆華やかで上品なポケモン京菓子をチェック！（写真5点）＞＞＞慶応元年（1865年）から続く老舗京菓匠「七條甘春堂」より、ポケモンをモチーフにした京菓子 ”ポケモン京菓子” が2025年10月25日（土）より新登場。10月20日（月）よりオンラインでもお取り扱いがスタートする。七條甘春堂では2023年の秋から、春夏秋冬の