【ポケモン×京菓子】七條甘春堂より雅なピカチュウたちの「上生菓子」「麩焼き」「干菓子」
任天堂の『ポケモン』をモチーフにした雅で愛らしい京菓子が登場♪ 七條甘春堂「ポケモン京菓子」はいかが？
☆華やかで上品なポケモン京菓子をチェック！（写真5点）＞＞＞
慶応元年（1865年）から続く老舗京菓匠「七條甘春堂」より、ポケモンをモチーフにした京菓子 ”ポケモン京菓子” が2025年10月25日（土）より新登場。10月20日（月）よりオンラインでもお取り扱いがスタートする。
七條甘春堂では2023年の秋から、春夏秋冬の季節ごとに京の行事とそこから連想されるポケモンを京菓子で表現したお菓子が販売されており、今回は年間を通してお楽しみいただけるラインナップを提案。
「ポケモン上生菓子（4個入り）」はピカチュウ・ホウオウ・ダーテング・ドオーが愛らしいお菓子に。
上生菓子は、和菓子の伝統に培われた技法を用いて、四季や和歌などさまざまな事柄を題材にして表現したお菓子のこと。七條甘春堂の上生菓子は、京都東山の水と上質な材料を使って、職人が一つ一つ手づくりしている。
オンラインでのご注文では、本お菓子は冷凍でのお届けとなる。
「ポケモン麩焼き（3枚入り）」はピカチュウ・コイキング・ホウオウと京の風景や和柄を麩焼き煎餅にデザイン。
もち米から一枚一枚焼きあげた、優しい口どけが魅力の甘い煎餅に、職人の手で丁寧に描かれた可愛いポケモンたちにご注目♪
「ポケモン干菓子」は干菓子で雲錦（うんきん）模様とピカチュウを表現。
干菓子とは、水分が少ないお菓子の総称。砂糖は四国の阿波・讃岐でつくられる純日本産砂糖「和三盆」が用いられている。
「ポケモン干菓子」は、 ”打ち物” といわれる「木型」を使って作られており、木型はひとつひとつ木型職人の技で手彫りされ、それ自体が伝統工芸品。
伝統と菓子の味わいをたっぷりご堪能あれ。
「ポケモン麩焼き 」・「ポケモン干菓子」は京都本店・北千住マルイ店・ジェイアール京都伊勢丹店・伏見大手筋店にて2025年10月25日（土）より店頭販売が行われる。
常温の「ポケモン上生菓子」は京都本店にて、毎月7日の ”七の日” にお取り扱いされる。
（C）Pokémon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, （R）, and character names are trademarks of Nintendo.
☆華やかで上品なポケモン京菓子をチェック！（写真5点）＞＞＞
慶応元年（1865年）から続く老舗京菓匠「七條甘春堂」より、ポケモンをモチーフにした京菓子 ”ポケモン京菓子” が2025年10月25日（土）より新登場。10月20日（月）よりオンラインでもお取り扱いがスタートする。
七條甘春堂では2023年の秋から、春夏秋冬の季節ごとに京の行事とそこから連想されるポケモンを京菓子で表現したお菓子が販売されており、今回は年間を通してお楽しみいただけるラインナップを提案。
上生菓子は、和菓子の伝統に培われた技法を用いて、四季や和歌などさまざまな事柄を題材にして表現したお菓子のこと。七條甘春堂の上生菓子は、京都東山の水と上質な材料を使って、職人が一つ一つ手づくりしている。
オンラインでのご注文では、本お菓子は冷凍でのお届けとなる。
「ポケモン麩焼き（3枚入り）」はピカチュウ・コイキング・ホウオウと京の風景や和柄を麩焼き煎餅にデザイン。
もち米から一枚一枚焼きあげた、優しい口どけが魅力の甘い煎餅に、職人の手で丁寧に描かれた可愛いポケモンたちにご注目♪
「ポケモン干菓子」は干菓子で雲錦（うんきん）模様とピカチュウを表現。
干菓子とは、水分が少ないお菓子の総称。砂糖は四国の阿波・讃岐でつくられる純日本産砂糖「和三盆」が用いられている。
「ポケモン干菓子」は、 ”打ち物” といわれる「木型」を使って作られており、木型はひとつひとつ木型職人の技で手彫りされ、それ自体が伝統工芸品。
伝統と菓子の味わいをたっぷりご堪能あれ。
「ポケモン麩焼き 」・「ポケモン干菓子」は京都本店・北千住マルイ店・ジェイアール京都伊勢丹店・伏見大手筋店にて2025年10月25日（土）より店頭販売が行われる。
常温の「ポケモン上生菓子」は京都本店にて、毎月7日の ”七の日” にお取り扱いされる。
（C）Pokémon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, （R）, and character names are trademarks of Nintendo.