マウンドで“大谷らしい”場面ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で、投手としては6回0/3を10奪三振無失点、打っては3本塁打の大活躍を見せた。まだ試合序盤だった2回、マウンドで見せた行動が「二刀流ならでは」と話題となっている。3点リードの2回、1死から大谷は左打者フリリックと対戦。初球にカットボールを投じると右足首に当たる自打球となった。これにはフリリックが苦