サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」がデザインされた、とってもお洒落なサガラポーチが新登場！トレンドのレオパード柄にご注目♪イーカムグループより、トレンド・お洒落・可愛いの「ハローキティ」新作アイテム『SANRIO LEOPARD SAGARA POUCH SERIES』が登場！本アイテムはレオパード柄と、キティちゃんの姿がベストマッチなデザイン。サガラ柄の独特な立体感と気持ちの良いふわふわ感が味わえるアイテムで、トレンド