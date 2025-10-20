SANRIO LEOPARD SAGARA POUCH SERIES

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」がデザインされた、とってもお洒落なサガラポーチが新登場！　トレンドのレオパード柄にご注目♪

イーカムグループより、トレンド・お洒落・可愛いの「ハローキティ」新作アイテム『SANRIO LEOPARD SAGARA POUCH SERIES』が登場！

本アイテムはレオパード柄と、キティちゃんの姿がベストマッチなデザイン。
サガラ柄の独特な立体感と気持ちの良いふわふわ感が味わえるアイテムで、トレンドのレオパード柄でオシャレ度UP！

デザインは「目隠しキティ」「リボン持ちキティ」「お座りキティ」の3種類。
ちょっとした小物などを持ち歩くのにも可愛いアイテムで揃えたい、ハローキティが大好き♪　という方におすすめです！

2025年10月下旬より全国の小売店にて発売予定、イーカムグループの公式サイトやSNSにて新着情報をぜひチェックしてみてね。