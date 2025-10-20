徳島市の公文書開示をめぐる控訴審判決で、高松高裁が市に対し「黒塗り部分の公開」を命じ判決が確定したことを受け10月20日、提訴した市議らが会見を開き、説明責任を果した行政の推進に期待を寄せました。（徳島市議会・山本武生 議員）「この情報公開請求が（きっかけ）徳島市でしっかりとした運用ができると期待している」この問題は、徳島市議が市の職員に対し不当な働きかけをしたとする「公文書」を、徳島市議会の山本武生