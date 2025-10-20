海陽町は10月20日、半年以上にわたって「消防車両の車検切れ」を見落としていたと発表しました。車検が切れたままになっていたのは、海陽町の可搬ポンプ積載車です。海陽町によりますと、10月15日に町の担当職員が消防車両の台帳を整理していたところ、車検切れの車両があることに気づいたということです。消防車両は車検の有効期限が2025年3月16日までで、自賠責保険は4月15日まででした。一方でこの間、車両が配置されている消防