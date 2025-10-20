秋恒例の『2025 大阪・中国映画週間』（10月24日〜30日、大阪・なんばパークスシネマ）のラインナップが、20日までに発表された。【画像】『アズワン／AS ONE』『夏の砂の上』同週間は、日中国交正常化50周年の2022年に大阪で初開催となり、今年で4年目の取り組みとなる。最新作・話題作などを通じ、関西の映画ファンに、勢いのある中国映画の「今」を紹介する。今年は特別企画として、中国で話題となった日本映画の上映も行