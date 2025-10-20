米「ニューヨーク・ポスト紙」の名物敏腕記者ジョン・ヘイマン氏が１９日（日本時間２０日）、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で、巨人のフォスター・グリフィン投手（３０）がＭＬＢに復帰する見込みであることを伝えたヘイマン氏は「左腕のフォスター・グリフィンはＭＬＢに戻る。３年間は素晴らしいシーズンを読売ジャイアンツで送った。防御率は２・５７、ＷＨＩＰ１・０３、１イニングあたり１個の奪三振」と投稿した。グ