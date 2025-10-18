2025年５月、「パティーナ大阪」が開業した。「カペラ・ホテルズ＆リゾーツ」の日本初上陸に先駆け、姉妹ブランドの「パティーナホテルズ&リゾーツ」がいち早く誕生。“カペラ”といえばハイセンスな富裕層のファンが多く、“パティーナ”はモルディブに続き大阪が２軒目となる。立地は大阪城公園の隣。万博で盛り上がる街に生まれた初上陸のアーバンリゾートに滞在すると、国内ホテル初のサービスを多く目にしたのだった。都