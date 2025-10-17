Âç¤ÎÌ¡²è¹¥¤­¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëTHE ALFEE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¹â¸«Âô½ÓÉ§¤µ¤ó¤¬º£¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»þÂå¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ø·¸¤Ç¼æ¤«¤ì¹ç¤¦2¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ÎØ²öÅ¾À¸Êª¸ì¡Ø´Ä¤È¼þ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¹¥¤­¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ÎØ²öÅ¾À¸Êª¸ì¡Ø´Ä¤È¼þ¡Ù¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¡¿Ãø½¸±Ñ¼Ò´©Á´1´¬¤¢¤ë¤È¤­¤Ï½÷³ØÀ¸¤ÎÍ§¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤È¤­¤ÏÀïÍ§¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»þÂå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç½Ð²ñ¤¦´Ä¡Ê¤¿¤Þ¤­¡Ë¤È¼þ¡Ê¤¢¤Þ¤Í¡Ë