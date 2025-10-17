メタバース音楽企画『チバケンサンバ』などで知られるカミナリコゾウの ”現実の増幅プロジェクト” に参加してきたセルフアイドルグループ youmenosay（ゆめのせい）。サポートメンバー・夕樹倫理プロデュースによる「youmenosay公式ライバルグループオーディション」が開催されることが発表された。＞＞＞夕樹倫理やyoumenosayをチェック！（写真3点）youmenosayは、元・清 竜人25の 北郷可恩（ほんごう かのん） が、オーディシ