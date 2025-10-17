わんちゃん・猫ちゃんに付けてあげられる、ペット用の「おめかしスヌード」が新登場！ファッションだけでなく、日々のちょっとしたシーンで活躍してくれる便利アイテムをご紹介。☆ふわもこ素材のキュートなヘアバンドをチェック！（写真3点）＞＞＞ピーナッツ・クラブより、カプセルトイにて「ペットのためのヘアバンドおめかしスヌード」がリリースされる。「おめかしスヌード」は、わんちゃんやねこちゃんなど大切なペット