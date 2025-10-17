全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて、2026年1⽉より、TVアニメ『ハイスクール！奇⾯組』が放送スタート！個性豊かなキャラクター達によるハイテンポギャグで1週間の疲れが笑い飛ぶ！☆イメージMV場面カットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真18点）＞＞＞『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇⾯組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を