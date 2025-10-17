令和に降臨『ハイスクール！奇面組』関智一、武内駿輔、松岡禎丞、⼩林千晃、⼾⾕菊之介で26年1月放送！
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて、2026年1⽉より、TVアニメ『ハイスクール！奇⾯組』が放送スタート！ 個性豊かなキャラクター達によるハイテンポギャグで1週間の疲れが笑い飛ぶ！
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇⾯組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇⾯組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で⼤ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、⼀⼤ブームを巻き起こした。
⼀応中学に通う⼀堂 零、冷越 豪、出瀬 潔、⼤間 仁、物星 ⼤の5⼈は、中学で留年するなど、それぞれが個性豊かでハチャメチャな性格をしており、周りからは名物集団 ”奇⾯組” として⼀⽬を置かれていた。
転校⽣の河川 唯はクラスメイトの宇留千絵と共に、 ”奇⾯組” の姿を⽬撃し、気になる存在として彼らと⾏動を共にするようになる。
また、⼀応中学には切出 翔率いる⼥⼦に⼈気の ”⾊男組” 、似蛭⽥ 妖率いる不良グループ ”番組” 、雲童 塊率いるスポーツが得意な ”腕組” 、天野邪⼦率いるスケ番集団 ”御⼥組” など個性的な集団が集まっていた。
出会いからあっという間に時は流れ、彼らは新しい春を迎え―――。
高校を舞台に、ハイテンションなギャグが展開されるギャグ作品である本作の監督は、映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めるほか、Perfumeや星野源、藤井⾵、Vaundyなど様々なアーティストのMVを⼿掛けるなど、多岐にわたって活躍をしている関和亮。アニメーションの監督に初めて挑戦し、令和の時代感に沿った奇⾯組を描いていく。
また、豪華キャスト陣も集結。
奇⾯組の個性的な⾯々には、関智⼀、武内駿輔、松岡禎丞、⼩林千晃、⼾⾕菊之介を迎え、新たな ”奇⾯組” の5⼈組をお届け。クラスメイトでヒロインの河川唯と親友の宇留千絵を、⽩⽯晴⾹と⻑⾕川育美が務めることも決定。各キャストからのコメントも到着した。
さらに、TVアニメ化を記念して、イメージMVが公開。
MVで使⽤される楽曲は旧アニメーションの主題歌になっていた『うしろゆびさされ組』を河川 唯（CV：⽩⽯晴⾹）と宇留千絵（CV：⻑⾕川育美）がカバー、プロデュースには、昨今のシティポップ・ブームの先駆けとして注⽬されたNight Tempoを迎え、楽曲を現代⾵にアレンジしてお届けする。
そしてティザービジュアルも公開！
スマホの画⾯上には ”奇⾯組” 5⼈の姿が。SNSのような画⾯の中、こちらをのぞき込むビジュアル。それぞれ思い思いの表情を浮かべ、 ”奇⾯” を押し出す⼀枚となっている。
右下には ”奇⾯組” を模したスタンプや、左下にはよく⾒ると唯や千絵のコメントなど細かい部分にもぜひご注⽬を。
奇⾯組以外にも個性豊かなキャラクターがたくさん登場する本作。今後の情報もお楽しみに！
（C）新沢基栄／集英社・奇⾯組
