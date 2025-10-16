ボートレース鳴門内のスポーツ施設「ウズパーク」はこのほど、フットサルコートを新設するなどして、リニューアルオープンします。（記者）「県内初となるフットサルコートとバスケットコートが併設されたUZUPARKは、今週土曜日から試行運用が開始されます」「ウズパーク」は、スケートボードパークとバスケットコートを備え、2018年にオ