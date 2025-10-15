10月14日の夜、勝浦町の坂本八幡神社では、参道などに手作りのあんどんが並べられ、幻想的な雰囲気に包まれました。11年前から続いてきたこの人気イベント、実は2025年で最後となります。地域の人たちの思いが詰まった、最後の夜の様子を取材しました。 ■あんどん800基 あんどんの優しい光が、幻想的な雰囲気を醸し出します。14日、勝浦町の坂本八幡神社で秋祭りに合わせて行われた「さかもとあかりの里」です。 境内に